LAZZATE – Non ce l’ha fatta il giovane motociclista che sabato scorso era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Lazzate, in via Fratelli Rosselli. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 19, a quanto pare stava facendo motocross nei pressi della vecchia area di cantiere dell’autostrada Pedemontana quando, facendo tutto da solo, aveva perso il controllo della Honda 250 Enduro che stava guidando ed era caduto rovinosamente a terra dopo essere andato a sbattere violentemente contro una barriera in cemento. I soccorsi erano stati immediati, sul posto era arrivato – oltre a carabinieri, ambulanza ed auto-infermieristica – anche l’elisoccorso da Milano e poi il sedicenne, subito apparso molto grave a causa di un forte trauma cranico, con l’elicottero era stato trasportato all’ospedale milanese di Niguarda.

Nelle scorse ore la tragica notizia del decesso del giovane, Leonardo Gessaga abitante a Cermenate. Sulla vicenda hanno aperto una inchiesta i militari dell’Arma, per ricostruire con precisione l’accaduto.

14032022