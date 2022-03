x x

LIMBIATE – Una bella notizia, anzi 6, per il Servizio Cani Guida Dei Lions di Limbiate. Nella nursery sono arrivati sei cuccioli di labrador. Il parto è andato nel migliore dei modi: mamma Oxy sta bene come tutti i piccoli che si stanno godendo le prime coccole. La foto e la notizia condivisa su Facebook sta spopolando.

Per dare una mano al sodalizio a gestire la cucciolata è possibile contribuire in diversi modi. Con una donazione per rispondere alle tante esigenze, a partire dalla vaccinazioni, delle nuove cucciolate (qui il link per donare). “Il centro di addestramento di Limbiate è un’eccellenza europea pensata, studiata e realizzata per Donare alla persona non vedente un cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare – spiega il presidente Giovanni Fossati – La gestione del centro addestramento ci richiede tante competenze, energie e sensibilità e noi siamo ben felici di iniziare ogni giorno pieni di nuovo entusiasmo . Siamo nati nel 1959 e da allora con il vostro sostegno miglioriamo costantemente il nostro essere e i nostri risultati. Il nostro obiettivo è donare un cane guida tutti i non vedenti che ne hanno bisogno. Fino ad oggi sono più di 2.200 i cani consegnati, ma sono ancora oltre 150 le persone non vedenti che ne attendono uno. Crescere un cucciolo e addestrare un cane guida costa: tempo e denaro. Per questo ti chiediamo di aiutarci ad aiutare”.

Ma non solo. Dopo lo svezzamento i 6 cuccioli vengono affidati alle famiglie fino a quando hanno un anno d’età, ossia quando sono pronti a seguire l’addestramento. Un’attività che spesso viene svolta anche a Saronno dove la vista degli addestratori e dei cani Lions è decisamente frequente.

“Il primo anno di vita del cane è fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e per la sua crescita fisica- spiegano dall’associazione – abbiamo bisogno di famiglie accoglienti, che noi chiamiamo Puppy Walker, in cui tutte le attività devono essere mirate alla cura di quelle caratteristiche e abitudini che faranno di un futuro cane guida, un ottimo cane guida. L’affìdatario è un volontario che può anche non vivere in famiglie convenzionali. Il Servizio Cani Guida dei Lions provvederà a fornire ai volontari l’istruzione e l’attrezzatura necessaria. (qui le informazioni per candidarsi https://www.caniguidalions.it/diventa-puppy-walker/)

