SARONNO – Sorpresa oggi per chi è andato a fare la spesa al supermercato: in alcuni punti vendita a Saronno non c’era più pasta sugli scaffali, in qualche caso introvabile pure lo zucchero e solo poche bottiglie di acqua minerale. Con gli autotrasportatori in agitazione per il caro carburante, non sarebbero arrivati gli approvvigionamenti. E quel che c’era, soprattutto per quanto riguarda la pasta, è andato a ruba nello scorso fine settimana. E dunque oggi si è assistito ad una scena che a molti ha ricordato quel che accadeva nei primi tempi del lockdown dell’emergenza per il coronavirus.

(foto: una immagine da un supermercato di Saronno, oggi)

