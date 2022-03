x x

Il sindaco Roberto Crippa fa il punto della situazione

CERIANO LAGHETTO – Aiuti e accoglienza ai profughi dall’Ucraina: il sindaco Roberto Crippa ha fatto il punto della situazione. In paese “ci sono 6 profughi al momento ospitati in famiglie private. Ho avuto diversi contatti con altri sindaci ed istituzioni del territorio per decidere le prime iniziative di asistenza, e ci sono giunte anche le prime direttive della prefettura. Ho auto due incontri con i rappresnetanti della Preovincxia di Monza ed i sindaci, per interfacciarci in merito all’accoglienza, e con la Croce rossa Alte Groane, che ci ha dato massima disponibilità”.

Da questa settimana a Ceriano è previsto un gruppo di lavoro per fare il punto su arrivi, tipo di attività svolte e necessarie anche sotto il profilo sanitario e per avere un costante monitoraggio.

Nel fine settimana scorso si è svolta anche in Comune una raccolta di generi di beni di prima necessità da inviare in Ucraina.

14032022