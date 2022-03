x x

SARONNO – Ad oggi, lunedì 14 marzo, la polizia locale di Saronno ha registrato l’arrivo di 130 cittadini ucraini. A fare il punto il sindaco Augusto Airoldi che fa il punto della situazione sul fronte dell’arrivo dei profughi.

“Sono 130 i cittadini registrati dalla polizia locale ovviamente non tutti si sono fermati a Saronno, in 9 ad esempio a precisato di essere diretti in altre città. Al momento ad essere ospitate da famiglie saronnesi, che si sono messi a disposizione tramite l’Amministrazione, la Caritas e altre realtà del territorio, sono 31 profughi”.

Il primo cittadino ha ricordato il vertice provinciale sull’emergenza a cui, con l’assessore Ilaria Pagani, il dirigente alla partita e il comandante della polizia locale ha partecipato nella giornata di venerdì (il resoconto è qui).

Nel corso del tavolo la Prefettura ha messo a disposizione anche una dozzina di posti nel caso arrivassero nuovi profughi senza disponibilità di accoglienza in città. Da qui l’appello a chi volesse ospitare a rendere nota la sua disponibilità all’Amministrazione o alla Caritas cittadina.

