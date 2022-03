x x

SARONNO – Hanno iniziato a litigare, è partito un pugno, l’altro ha risposto anche lui alzando le mani: questa la scena alla quale si sono trovati ad assistere oggi poco prima di mezzogiorno i cittadini di passaggio in piazza Libertà, nella zona a traffico limitato del cetro storico di Saronno.

Due pattuglie sul posto

Sul posto sono accorse due pattuglie della polizia locale, gli agenti hanno divisi i due esagitati ed hanno riportato la calma: non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, anche perchè tutti i due non hanno voluto andare in ospedale a farsi medicare. A litigare due italiani, entrambi già conosciuti da parte degli agenti che poi sono rimasti in piazza per raccogliere le testimonianze dei passanti e chiarire l’accaduto: a quanto pare all’origine di tutto vi sarebbero stati futili motivi.

(foto: le pattuglie della polizia locale in piazza Libertà a Saronno per dividere i due protagonisti di questa lite)

14032022