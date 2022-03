x x

CARONNO PERTUSELLA – In zona stazione, in via Adamello, via Pellico e corso della Vittoria. Sono alcune delle vie in cui stanotte a Caronno Pertusella sono state interessate da black put a macchina di leopardo.

Diverse le segnalazioni sui social network a partire da Facebook. C’è chi è stato svegliato dall’allarme andato in tilt, che si è ritrovato senza televisione e senza luce mentre leggeva e non manca chi si è accorto che l’elettricità andava e veniva nel corso della notte anche più volte.

Un problema che si era registrato anche la scorsa settimana, aveva interessato 150 utenti e che ha provocato, altre ai problemi, anche diversa preoccupazione tra i residenti che hanno fatto segnalazioni alla società elettrica e all’Amministrazione comunale.

(foto archivio)

