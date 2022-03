Ceriano Laghetto: tornata l’educazione stradale alla scuola primaria

x x

CERIANO LAGHETTO – Si sono svolte nelle ultime settimane le lezioni di educazione stradale rivolte ai bambini della scuola primaria. Il comando della polizia locale, guidato dal comandante Claudio Cardea, si è messo a disposizione per realizzare lezioni speciali, rivolte ai più piccoli, per fornire gli elementi indispensabili a muoversi in sicurezza sulle strade.

In particolare, le lezioni destinate ai bambini delle classi prime della scuola primaria, riguardano i comportamenti corretti dei pedoni, dall’uso dei marciapiedi a quello delle strisce pedonali di attraversamento, ai semafori. Quest’anno le lezioni hanno coinvolto anche i bambini delle classi seconde, che nello scorso anno scolastico non avevano potuto assistere alle lezioni con gli operatori della polizia locale, poiché in Dad.

Anche quest’anno il corso di educazione stradale è stato diviso in due lezioni distinte, una teorica in classe e una pratica con una passeggiata all’aperto, accompagnati da insegnanti, agenti della polizia locale, dall’assessore comunale alla Cultura Romana Campi e dal sindaco Roberto Crippa.

Nelle prossime settimane ci saranno anche le lezioni per i bambini delle classi quinte della scuola primaria, dedicate all’uso corretto della bicicletta sulle strade, come sempre in collaborazione con i volontari di Bc Groane.

“Ringrazio la nostra Polizia locale per la disponibilità manifestata in questa iniziativa, con la quale si è messa a disposizione dei ragazzi che hanno seguito con attenzione ed interesse le lezioni in classe e le prove pratiche sul percorso vicino alle scuole” -commenta l’assessore Romana Campi.

