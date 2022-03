x x

LIMBIATE – Venerdì 11 marzo alle 21 si è svolto l’incontro culturale riguardante il Congo. La serata è iniziata con la Banda Corinna Bruni che ha suonato l’inno di Mameli.

Protagonisti della serata sono stati Giusy Baioni, giornalista esperta dell’Africa Centrale, gli attivisti Pierre Kapeza e Evelyn Sukali; questi hanno presentato e sottolineato la situazione socio-economica del Congo, inoltre si è anche parlato delle indagini in corso sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milabo.

“Per mantenere viva la memoria dei nostri tre eroi – scrive il Castiglioni sulla sua pagina Facebook sottolineando lo scopo dell’incontro – e per mantenere sempre viva l’attenzione sulle condizioni della popolazione congolese, in una terra martoriata da immensi interessi economici internazionali. Un grazie al comune di Limbiate che ha permesso la possibilità di svolgere questo evento andando anche in diretta streaming su Facebook.

Un grazie speciale alle docenti Mantegazza e Zafferami che in questi mesi si sono impegnate per realizzare questo bellissimo evento”.