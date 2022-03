x x

SARONNO – Spaccata notturna all’edicola nel centro saronnese di via Marconi, proprio davanti al Municipio. A dare l’allarme è stato il titolare quando alle 5 è arrivato sul posto per l’apertura, nella Saronno ancora deserta. Ha trovato la vetrata in frantumi: qualcuno era entrato ed aveva aperto il registratore di cassa, dove comunque c’era solo qualche monetina.

Sul posto in mattinata è intervenuta la polizia locale per compiere un sopralluogo: in zona ci sono diverse telecamere della videosorveglianza comunale le cui registrazioni potrebbero rivelarsi utili per fare luce sull’accaduto.

(foto: l’edicola di via Marconi a Saronno con la vetrata rotta della porta)

15032022