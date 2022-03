x x

SARONNO – Una volta che i tecnici hanno avuto accesso alla conduttura che perdeva, l’intervento è stato portato a termine in pochi minuti. La vera difficoltà, nel caso della fuga di gas di ieri lunedì 14 marzo, al Matteotti è stata svegliare i proprietari di casa per farsi aprire la porta.

Ma facciamo un passo indietro. Intorno alle 9 in un palazzo di via Da Vinci i residenti hanno hanno iniziato a sentire un forte odore di gas. Allarmati hanno contattato la polizia locale e i vigili del fuoco. In pochi minuti, l’odore di gas era davvero intenso, gli agenti hanno capito da dove provenisse la perdita. Era all’interno di un appartamento in viveva una coppia di nazionalità cinese.

Polizia locale e pompieri hanno dovuto bussare più e più volte prima che i proprietari arrivassero ad aprire. I due infatti erano così profondamente addormentati da non sentire nulla. Quando hanno aperto si sono scusati con i presenti mentre in pochi minuti i tecnici risolvevano il problema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn