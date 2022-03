x x

SARONNO – Senza nessuna informazione, senza nessuna motivazione o chiarimento qualche settimana fa i residenti di via Emanuella, arteria che collega via Vecchia per Solaro con via De Sanctis si sono ritrovati con un divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

“Una scelta inspiegabile – spiegano i saronnesi – perchè tutte le arterie intorno a via Emanuella hanno la sosta consentita su almeno su un lato. Inoltre non esistono posti auto alternativi (c’è solo una piccola area di sosta all’altezza del civico 5). Insomma il nuovo divieto crea problemi ai residenti, ai clienti, ai fornitori e al personale delle attività commerciali”.

Ma non solo. Il divieto di sosta su ambo i lati ha aggravato il problema della velocità: “Gli automobilisti da sempre usano via Emanuella come scorciatoia per arrivare sulla Saronno-Monza ed essendo un’arteria abbastanza larga spesso non esitano a schiacciare l’acceleratore. Da quando non ci sono più le auto in sosta. che richiedevano un minimo di concentrazione e controllo. le auto sfrecciano molto di più”.

Per tutti questi motivi i residenti e le attività dell’arteria hanno organizzato una petizione raccogliendo una ventina di firme protocollate venerdì 11 marzo. “Chiediamo – si legge nella richiesta – che sia rivisto il divieto di sosta lasciando la possibilità di posteggiare almeno su un lato della strada e contestualmente al ripristino di qualche stallo anche il posizionamento di idonei dissuasori di velocità”.

Oltre al danno per i residenti c’è la beffa. Malgrado il divieto infatti nel weekend torna come sempre il problema della sosta selvaggia legata alla presenza delle auto dei fedeli della Regina Pacis.

