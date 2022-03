x x

SARONNO – Il torrente Lura è tornato marrone, colore tutt’altro che naturale quello che è stato notato da diversi cittadini alla periferia saronnese, nella zona nord dove c’è il Parco del Lura. La segnalazione è di ieri, un copione che si era già visto recentemente e che potrebbe indicare la presenza di scarichi abusiva “a monte” rispetto alla città di Saronno.

Una situazione che aveva nelle scorse settimane prepccupato molti cittadini, anche perchè da tempo di questi episodi non se ne verificano più, o almeno erano divenuti decisamente rari. Ma recentemente si sono registrate, nel tratto del torrente nella bassa comasca, anche preoccupanti morie di pesci.

