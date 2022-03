x x

SARONNO – “Ho saputo che dopo due articoli su ilSaronno è stato rimosso il maxi ramo caduto all’interno del parco degli Alpini. Chissà se vale anche per i due alberelli abbattuti dal vento nel parco giochi di via Da Vinci?”.

E’ l’ironica richiesta di un residente del quartiere Matteotti che domenica ha inviato alla redazione le foto di due piante cadute all’interno dell’area verde con il gioco del draghetto.

“E’ caduto diverse settimane fa a causa del vento – continua il saronnese – abbiamo fatto diverse segnalazioni anche perchè ci sarebbe da controllare la stabilità delle altre piante e da eliminare quello caduto anche per evitare che i bimbi si facciano male giocandoci”.

Semplice la richiesta: “Un intervento di rimozione della pianta caduta dopo diverse settimane credo si possa organizzare magari anche con una piccola operazione di controllo delle piante rimaste in piedi”.

