SOLARO – L’Amministrazione Comunale di Solaro parteciperà con una sua rappresentanza alla Santa Messa in memoria delle vittime del covid che sarà celebrata sabato 19 marzo alle 15.30 nel cimitero cittadino di via Cavour dal parroco don Giorgio Guidi in occasione della Giornata nazionale per le vittime del covid programmata per il 18 marzo.

“Si tratta – spiega il sindaco Nilde Moretti – di un gesto di vicinanza soprattutto per le famiglie ed i cari di tutti i solaresi che abbiamo perso a causa della pandemia. Sono passati due anni dai primi concitati giorni dell’emergenza sanitaria. Ci ricordiamo tutti le ansie e le paure di quel periodo, oggi dobbiamo fare invece memoria di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta, con un incoraggiamento per chi ancora sta lottando negli ospedali, tanto i pazienti quanto gli operatori sanitari ancora in prima linea contro la malattia. Sappiamo che stiamo superando il momento più critico anche grazie alle vaccinazioni che hanno avuto il merito di proteggere soprattutto le persone fragili, eppure ancora è una situazione che richiede tutta la nostra attenzione”.