SOLARO – Sono incoraggianti i dati dei primi due mesi di raccolta domiciliare della frazione residuo secco dei rifiuti con il nuovo bidoncino avviata da Comune di Solaro e Servizi Comunali (l’azienda del servizio di gestione dei rifiuti) a partire dall’11 gennaio dopo 14 assemblee pubbliche distribuite sul territorio a partire dal mese di ottobre per raggiungere la maggior parte possibile di popolazione e la comunicazione istituzionale sui mezzi del Comune, anche attraverso un video esplicativo disponibile su YouTube. La fase di studio e sperimentazione della Tariffazione Puntuale andrà avanti per tutto il 2022 e la Tariffazione Puntuale entrerà in vigore solamente nel 2023.



Nel 2021 le utenze domestiche TARI registrate del comune di Solaro erano 6002, ad oggi sono stati distribuiti 5753 bidoncini per questo tipo di utenze, ai quali si aggiungono 434 bidoncini per le utenze non domestiche. La differenza tra utenze totali e numero di bidoncini distribuiti è data in gran parte da utenze che non producono rifiuti, come seconde case sfitte, box, rimesse, per le quali i proprietari pagheranno il conteggio minimo degli svuotamenti senza ritirare il bidoncino. L’ulteriore, minima, rimanenza si riscontra in chi ancora non ha ritirato il bidoncino, che verrà raggiunto da sollecito.



I dati:



Residuo secco – a gennaio e febbraio del 2021 sono stati raccolti 277.120 kg di rifiuto residuo secco, a gennaio e febbraio 2022 sono stati raccolti 99.770 kg di rifiuto residuo. Si è quindi passati da una produzione di 19,75 kg di secco per abitante a 7,11 kg, con un calo del 64%. Il dato comprende tutto il secco raccolto porta a porta, lo svuotamento dei cestini pubblici e i rifiuti abbandonati sul territorio.



Carta – a gennaio e febbraio del 2021 sono stati raccolti 89.100kg di carta e cartone, a gennaio e febbraio 2022 invece 115.740kg; da 6,35 kg per abitante si passa a 8,25kg, un aumento positivo del 29,8%.



Plastica e metalli – a gennaio e febbraio 2021 sono stati raccolti 57.820kg di plastica e metalli leggeri, a gennaio e febbraio 2022 si sale a 81.740kg. Si passa dunque da 4,12kg per abitante a 5,83kg, con un incremento della frazione del +41,37%.



Organico – La raccolta dell’organico, che aveva già dati particolarmente buoni in passato, ha subito un calo di qualche punto percentuale, segnale anche in questo caso di migliore differenziazione dei rifiuti conferiti.



Ingombranti – I dati dei rifiuti ingombranti sono anch’essi in leggero calo, a dimostrazione che non viene conferito il residuo secco nei cassoni della piattaforma ecologica.



Le misure di controllo:

A seguito di un meticoloso lavoro di apertura ed analisi dei sacchetti non conformi (il tutto dettagliato da ingente materiale fotografico da parte degli operatori della Servizi Comunali), sono state inviate alle utenze in totale 176 lettere di contestazione. Si segnalano inoltre 3 lettere per conferimento eccessivo all’interno del bidoncino. Sono pochissimi gli utenti che hanno ricevuto la lettera più d’una volta, segnale di adeguamento alla nuova modalità.



La lettera viene inviata dopo un’attenta analisi ed a seguito di un controllo incrociato tra operatori ecologici, ufficio Tecnico comunale e Polizia Locale atto ad identificare l’utenza collegata.



Sino a questo momento le operazioni si sono concentrate sull’apertura dei rifiuti conferiti, mentre in una fase più avanzata del progetto si passerà ai cestini pubblici.



Il metodo di raccolta in caso di conferimento errato o di luogo non idoneo:

Nelle prime settimane, in occasione della raccolta della frazione residuo secco veniva ripulita l’area di conferimento ritirando anche sacchi esposti in maniera errata con plastica o la carta. Con la nuova modalità di raccolta i sacchi con plastica o la carta rimangono esposti sino al giorno corretto di raccolta per invitare le utenze a rispettare le date corrette.



È fondamentale verificare il giorno di conferimento corretto attraverso l’App “Rumentologo” oppure sul calendario ecologico distribuito insieme al bidoncino dell’indifferenziato.



Si sono verificati casi di conferimento in zone non idonee o di accumuli di sacchetti: in questo caso sono stati raccolti ed è stato avviato il procedimento di analisi, confronto ed invio lettere di richiamo. Tra i comportamenti deprecabili, oltre allo scarico abusivo, si rileva anche il conferimento dei rifiuti non conformi in una zona del territorio comunale diversa da quella di residenza.



Si ricorda che la carta ed il cartone vanno conferiti in appositi sacchi di carta, in scatole di cartone o raccolti in plichi con lo spago. La carta non può essere conferita in sacchetti di plastica.

Le sanzioni:

Sono state elevate quattro sanzioni da parte della polizia locale per abbandono rifiuti rilevato grazie alle immagini della videosorveglianza.



Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti (foto): “Siamo entrati decisamente a pieno regime con il nuovo metodo di raccolta e devo dire che i risultati sono già importanti, come evidenziano chiaramente i numeri frutto della scrupolosa analisi di Servizi Comunali e ufficio Tecnico. Specialmente nei primissimi giorni di conferimento sicuramente c’è stato qualche disagio, ma è evidente che il progetto stia procedendo nel migliore dei modi, questo soprattutto grazie ai cittadini di Solaro che, con impegno, stanno rispettando le nuove direttive e stanno migliorando di molto l’apporto della differenziazione sulla nostra raccolta rifiuti. Abbiamo fatto un grande passo in avanti, ma siamo solo all’inizio di un percorso ancora lungo e ricco di opportunità. Voglio ringraziare la stragrande maggioranza dei cittadini per aver capito le finalità sul lungo periodo dell’iniziativa, senza limitarsi a pensare al minimo disturbo arrecato dal cambiamento di poche ed errate abitudini. Voglio ringraziare anche gli operatori della Servizi Comunali per l’imponente lavoro di comunicazione che è stato fatto, per la puntualità del servizio e per l’ingente materiale prodotto (anche fotografico, relativo all’errato conferimento) molto utile ad informare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti. Senza dimenticare il lavoro impeccabile di supporto, verifica e gestione eseguito da ufficio Tecnico e tributi”.



Aggiunge Greta Volpi, consigliera comunale con delega all’Ecologia: “Abbiamo messo in campo forze importanti per la comunicazione del nuovo metodo attraverso incontri pubblici e l’impegno degli Ecovolontari in fase di distribuzione dei bidoncini.

Nonostante i dati siano incoraggianti già da ora, sono convinta che sul lungo periodo riusciremo a raggiungere gli importanti traguardi di riduzione del conferimento della frazione indifferenziata e di ottimizzazione della raccolta differenziata. I rifiuti dell’indifferenziato prodotti sono molti meno già nel raffronto di questi soli primi due mesi dell’anno: è la riprova che il nuovo metodo ha da subito dei risvolti positivi”.15032022