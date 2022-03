x x

LAZZATE – L’Amministrazione comunale indica i seguenti riferimenti per coordinare aiuti a favore dei profughi ucraini. Per ricevere informazioni riguardo ospitalità e accoglienza temporanea chiamare l’ufficio Servizi sociali al numero telefonico 0296720228. Oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] Coloro che avranno inviato la mail verranno contattati dall’ufficio.

Raccolte contributi – “Per meglio coordinare le raccolte fondi consigliamo – dicono dal Comune – a chi intende offrire il proprio contributo ai profughi, di farlo attraverso i canali ufficiali”.

Croce rossa italiana, beneficiario associazione della Croce rossa italiana ODVIBAN: IT93H0200803284000105889169 Causale: “Emergenza Ucraina”.

Per informazioni: www.cri.it/emergenzaucraina

Caritas Ambrosiana, beneficiario: Caritas Ambrosiana OnlusIBAN: IT82Q0503401647000000064700. Causale: “Conflitto in Ucraina”

Per informazioni: https://donazioni.caritasmbrosiana.it/…/Conflitto-in…

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

16032022