CARONNO PERTUSELLA – Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno a chiarire cosa sia accaduto e a a cercare a risalire ai responsabili del furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Caronno Pertusella.

Del furto si è parlato molto sui social, a partire da Facebook, in relazione al black out che l’altra notte, in contemporanea quindi, ha lasciato al buoi e senza corrente elettrica centinaia di famiglie in diversi punti della città.

Ma andiamo con ordine.

Nella zona dell’Agro di via Monte Generoso sono stati trovati nella mattinata di martedì le inequivocabile tracce del furto del rame all’interno dei cavi della linea che corre dietro la stazione ferroviaria. E’ stata immediatamente allertata la società che si occupa della gestione e manutezione della linea che ha provveduto al ripristino dei cavi oltre ad aver allertato le forze dell’ordine nella fattispecie i carabinieri della stazione cittadina sull’accaduto. Al momento non è stata resa nota la quantità di materiale rubato.

Tutte da valutare anche le correlazioni con il black out che l’altra notte ha interessato diverse arterie cittadine da via Banfi a Corso della Vittoria.

Non è la prima volta che si verificano furti di questo tipo nelle aree verdi alla periferia di Caronno Pertusella.

