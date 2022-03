x x

VENEGONO – Un aereo militare – un jet M346 Aermacchi – si è schiantato questa mattina sul monte Legnone, nel Lecchese. Nell’incidente è morto uno dei due piloti, eiettatisi entrambi dalla cabina, mentre l’altro risulta ferito.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30: secondo alcune testimonianze riportate da “La Provincia di Lecco” alcuni testimoni avrebbero visto una palla di fuoco schiantarsi contro la parete della montagna. All’impatto sarebbe seguito un forte boato: sul crinale della montagna è visibili una colonna di fumo nero.

Secondo Repubblica.it si tratterebbe di un jet Aermacchi decollato da Venegono. I due piloti si sarebbero eiettati dall’aereo gettandosi con il paracadute: uno di loro sarebbe inoltre stato già recuperato e risulta ferito, mentre per il secondo non c’è stato nulla da fare: secondo quanto riportano i media nazionali è stato trovato senza vita.

Tutte da chiarire le cause dell’incidente: il velivolo, di proprietà della azienda Leonardo, stava effettuando un volo di collaudo. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori con diversi mezzi: in volo anche due elicotteri del servizio sanitario regionale. L’impatto è avvenuto a circa 1.800 metri di quota: sul posto stanno operando sanitari di Areu, vigili del fuoco e Soccorso alpino.

Leonardo, come da prassi, ha immediatamente istituito una commissione interna per l’accaduto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

«A seguito dell’intervento – fa sapere Leonardo in una nota – delle unità di soccorso purtroppo è stato constatato, nonostante la manovra di eiezione, il decesso di uno dei due piloti per cui Leonardo esprime il suo più profondo cordoglio».

