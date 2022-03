x x

SARONNO – La notizia più letta tra quelle pubblicate ieri è quella della grande generosità saronnese che hanno saturato, lunedì, la possibilità di Casa di Marta di accettare abbigliamento per la popolazione ucraina.

Spaccata notturna ai danni dell’edicola davanti al Municipio. Bottino poche monetine, tanti i danni.

Fuga gas nel palazzo ma… i padroni di casa non si svegliano (neanche con le chiamate dei pompieri e della polizia locale).

No al divieto di sosta meglio dei dossi: le richieste della petizione di via Emanuella.

Appello a rimuovere due piante strappate dal vento ormai un mese fa.

Uboldo, razia nei garage prima dell’alba.

Black out a macchina di leopardo e notturno a Caronno Pertusella.

