x x

VENEGONO INFERIORE – Era partito alle 10.13 dalla pista di Aermacchi a Venegono Inferiore l’area Alenia T-346A che era in fase di collaudo e che è precipitato sul monte Legnone nel Lecchese. I due piloti si sono lanciati con il paracadute, uno è stato recuperato dai soccorritori e trasferito all’ospedale di Niguarda a Milano mentre il suo collega è deceduto. La mobilitazione è stata infatti immediata, appena – alle 11.30 – si sono persi i contatti col velivolo: in zona assieme a quelli del Soccorso alpino, sono arrivati uomini e mezzi di Areu, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e sono stati inviati anche due elisoccorso. Chi abita nella zona avrebbe visto una palla di fuoco cadere dal cielo, forse il velivolo era già in fiamme e si è schiantato contro una parete di roccia della montagna.

Ad entrare in azione il personale del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che ha partecipato alle operazioni dell’intervento che ha riguardato la caduta di un velivolo sul versante nord del Monte Legnone, nella zona sopra Colico. I tecnici, oltre una decina quelli impegnati, hanno operato sul posto con l’elisoccorso del 118 di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza e collaborato con il Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco.

Sul monte Legnone a gennaio aveva perso la vita un giovane alpinista saronnese, Alessandro Bisi.

(foto: alcune immagini delle operazioni di soccorso oggi sul Monte Legnone nel Lecchese)

16032022