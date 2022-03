x x

CISLAGO – Falso vigile urbano e falso tecnico dell’acquedotto: hanno suonato ieri mattina all’abitazione di due anziani con la scusa di voler compiere un controllo sulel condutture ed una volta nell’abitazione il loro atteggiamento sospetto ha spiunto i padroni di casa a contattare il 112. A quel punto i truffatori se ne sono rapidamernte andati, riuscendo a dileguarsi per un soffio. Sul posto infatti è rapidamente intervenuta una pattuglia della polizia locale, sono subito iniziate le indagini, sono state compiute ricerche in zona ma i fuggiaschi non sono stati trovati. Se ne sono però dovuti andare a mani vuote.

Questo l’ultimo episodio di questo genere avvenuto in zona: stavolta, per fortuna, per le loro vittime è andato tutto bene.

