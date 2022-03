x x

SARONNO – Grande attesa per il consiglio comunale di stasera che sarà interamente dedicato alla seduta, non deliberativa per l’audizione dei responsabili della società “Saronno città dei beni comuni” che hanno acquisito ed intendono recuperare l’area dell’ex Isotta Fraschini per farne, principalmente, un polo scolastico con l’Accademia di Brera e museale.

Il consiglio è previsto dalle 21 nella sala “Vanelli” di piazza Santuario: per i cittadini sarà possibile seguire la seduta sull’emittente comunitaria Radiorizzonti o su saronno.civicam.it.

Il programma della serata, dopo il saluto del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio, Pierluigi Gilli, prevede la relazione di Beppe Gorla sul progetto di rigenarazione urbana, e quella di Angelo Proserpio (entrambi di Saronno città dei beni comuni) sullo stesso argomenti; poi gli eventuali interventi di assessori e consiglieri comunali. L’audienza è pubblica ma non aperta al pubblico: per le norme anti-covid in sala potranno entrare solo gli “addetti ai lavori”.

