x x

SARONNO – L’onorevole saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva lancia la mobilitazione dei parlamentari italiani: “Andiamo tutti a Mosca da Vladimir Putin per ragionare con lui” dice Librandi, in relazione alla guerra che la Russia ha scatenato invadendo l’Ucraina.

Parlando coi giornalisti, Librandi ha riferito della sua intenzione di scrivere una lettera ai colleghi in Parlamento per allestire una delegazione, per una missione a Mosca, perchè si trovi una soluzione pacifica. Librandi si è detto per la pace, ed in linea con l’appello di Papa Francesco perchè il conflitto si concluda, e con i parlamentare italiani vorrebbe favorire una mediazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: l’onorevole saronnese Gianfranco Librandi)

17032022