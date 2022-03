x x

SARONNO – Profughi ucraini intrappolati nei giardini di Villa Gianetti, li ha “liberati” la polizia locale, grazie all’intervento di un cittadino che ha dato l’allarme. Il singolare episodio si è verificato poco prima delle 20 di ieri: sei le persone che sono state trovate nel cortile di Villa Gianetti, in via Roma. Erano entrate per vedere i giardini della Villa, poco prima della chiusura serale e chi ha chiuso evidentemente non si è accorto della loro presenza: l’area è ampia e ci sono vialetti nella penombra. E così quando sono tornate verso il cancello di via Roma, le interessate si sono rese conto che era stato ormai chiuso. Non ci sono uscite alternative, magari attivabili con pulsante d’apertura dall’interno, come ad esempio avviene al cimitero maggiore, e così non hanno potuto fare altri che chiedere aiuto.

Il problema è stato risolto rapidamente, e ben presto sono potuto tornare a casa, sono ospiti di una famiglia in città.

(foto archivio: un angolo di Villa Gianetti in centro a Saronno)

17032022