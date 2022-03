x x

SOLARO – Proseguono le iniziative di Solaro contro la violenza di genere. Un gruppo di donne ha proposto, sostenuto e realizzato in un lavoro d’insieme alcune semplici iniziative come la posa di una targa che ricorda le donne vittime di violenza collocata nel parco della Villa Borromeo, l’allestimento di una panchina simbolicamente dipinta di rosso posizionata davanti alla sede dell’Aggregagiovani La Calamita e la dedica sulla panchina stessa intitolata “L’amore è un’altra cosa”, che ricorderà alle donne maltrattate che non sono sole.



Domenica 20 marzo alle 14.30 la cittadinanza è invitata nel piazzale dell’Aggregagiovani in via Mazzini per la posa di una targa sulla panchina rossa con gli slogan dell’iniziativa “Non sei sola” ed il numero di telefono per chiedere aiuto, il 1522. La panchina rossa è il simbolo che le donne hanno scelto per dimostrare di avere a cuore i diritti delle altre donne e per lottare contro ogni forma di violenza di genere. Durante l’incontro saranno lette una serie di frasi che rappresentano cos’è l’amore visto dalla purezza degli occhi dei bambini, per ricordare a tutti che il futuro deve essere senza violenze.



Dice Eva Diagne, consigliera comunale con delega a Integrazione e pari opportunità: “Il fenomeno della violenza di genere è tutt’altro che marginale e si inserisce in un più ampio discorso legato ai diritti umani. La violenza sulle donne rappresenta sicuramente un ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace. Pace. Parola tanto invocata in questi giorni a ricordare che si è aperto un altro gravissimo conflitto, questa volta in Europa, più vicino a noi: in Ucraina. Questo conflitto si aggiunge ai tanti presenti nel mondo dove donne e bambini pagano le conseguenze di scelte scellerate. La guerra e la violenza non sono soluzioni e non potranno mai essere considerate tali. La violenza sulle donne non può e non deve essere giustificata: l’amore è un’altra cosa. È altra cosa rispetto agli insulti, alle prevaricazioni, alle botte, alle umiliazioni. Abbiamo deciso di ritrovarci ancora una volta davanti alla simbolica panchina rossa per ribadire tutti insieme il nostro No alla violenza di genere e ad ogni forma di violenza e per invitare le donne che la subiscono a denunciare, combattere e lottare per il loro futuro”.

(foto: Eva Diagne sulla panchina rossa con i sindaco Nilde Moretti)

