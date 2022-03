x x

SARONNO – SOLARO – Ormai è una tradizione come la margheritine sui prati a primavera o come le foglie colorate di rosso e giallo in autunno. Negli ultimi giorni ha fatto capolino in città e nella vicina Solaro il gregge di pecore del pastore bergamasco Gabriele.

Una visione familiare a residenti ed automobilisti ma che ha comunque attirato migliaia di sguardi e anche centinaia di foto inviate a parenti, amici e condivise sui social. Tanti anche i bimbi che si sono divertiti a vedere gli animali da vicino accompagnati da mamma e papà o dai nonni. Tante anche le domande fatte ai pastori innanzitutto su quante sono le pecore e poi su cosa ci fanno nel Saronnese. Dopo un’estate sui monti bergamaschi le pecore “svernano” in pianura passando a più riprese anche per il Saronnese pronte a tornare sui loro monti per la primavera e l’estate.

Il gregge, un migliaio tra pecore ed agnelli, qualche asino, una mucca e soprattutto un team di cani capitanati dal meticcio Tarzan, è arrivato a Saronno da un paio di giorni ed è stato avvistato in diverse location alla periferia sud della città e nella vicina Solaro.

