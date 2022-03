x x

SARONNO/SARONNESE: Numerosi gli appuntamenti di questo fine settimana dalla festa del papà, alla simpatia di Geppi Cucciari in scena al Pasta di Saronno per concludere infine con la “Giornata ecologica” proposta a Misinto.

Venerdì 18 Marzo

COGLIATE – Alle 16.30, alla biblioteca civica di via Rimembranze 13, si terrà la prima edizione della rassegna #happy family 2022 “Tanti auguri papà”: laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 0296460672.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di via Edmondo de Amicis 1, incontro dal titolo “Poesie verdi. Antologia di poesie su piante e fiori”. Prenotazione obbligatoria al numero 0296961844.

Sabato 19 Marzo

CISLAGO – Alle 10.30, nella sede della biblioteca comunale in via Magenta 103, “Viva i papà”: lettura animata con accompagnamento musicale dal vivo e laboratorio creativo per festeggiare tutti i papà a cura dell’associazione “Il baule delle storie”. Informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Dalle 15.30, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, dibattito sulla famiglia dal titolo “Inverno demografico ed emergenza natalità: ma dove va la famiglia?” organizzato da Unitre Saronno con il patrocinio di “Città di Saronno”. Informazioni al numero 0296704811.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, andrò in scena lo spettacolo “Perfetta” con Geppi Cucciari con le musiche originali di Paolo Fresu. Replica domenica alle 15.30 e per maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

ORIGGIO – Alle 21, al cineteatro san Giuseppe di via Piantanida 20, il comune organizza “Concerto per l’Ucraina”. L’evento Il concerto sarà tenuto da docenti dei corsi di Hesperia: Simone Cereda al pianoforte, Davide Crenna alla chitarra, Andrea Comunetti al flauto, Antonio Zanoletti interpreterà alcune letture. Informazioni al sito internet www.aps-hesperia.it.

Domenica 20 Marzo

MISINTO – Giornata Ecologica patrocinata dal comune con ritrovo alle 8 alla casetta di via Fiume nella frazione di Cascina Nuova (in foto una passata edizione). Informazioni al sito www.comune.misinto.mb.it.

SARONNO – Dalle 8 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

SARONNO – Alle 17.30, nella sede dell’associazione “Le Stanze della Musica” in via Padre Reina 14, concerto jazz del sestetto “Giuseppe Emanuele for Sergio Amato”. Ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria, il ricavato sarà devoluto all’associazione A.S.V.A.P 4.

MALPENSA – Una suggestiva rassegna del fotografo portoghese alla scoperta delle tribù berbere del nord Africa realizzata in collaborazione tra Sea e Archivio fotografico italiano all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto lombardo e patrocinato dall’assessorato alla cultura del comune di Busto Arsizio. La mostra gratuita sarà visitabile fino al 10 Aprile.