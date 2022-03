x x

SARONNO – Mancano ormai pochi giorni all’inizio del festival della Poesia saronnese: una settimana, dal 27 marzo al 3 aprile, in cui Saronno sarà totalmente immersa nella poesia. Promossa dall’assessorato alla Cultura, l’idea è partita da un gruppo di cittadine appassionate che hanno collaborato per l’organizzazione del festival con un programma molto denso.

Eventi gratuiti e aperti a tutti, tra cui spiccano gli incontri con i poeti in Villa Gianetti. Molto atteso l’incontro con Hafez Haidar, candidato permio Nobel per la pace nel 2017, fissato per il prossimo 2 aprile.

Domenica 27 marzo

Alle 11 a Villa Gianetti – Incontro con i poeti Giovanna Rosadini: il potere rigenerativo della parola, un percorso fra poesia e vita.

a Villa Gianetti – Giovanna Rosadini: il potere rigenerativo della parola, un percorso fra poesia e vita. Alle 16 presso la chiesa prepositurale dei Ss. Pietro e Paolo, in piazza Libertà – “La speranza è un attender certo…” (Dante, Paradiso XXV). Letture poetiche sulla speranza con l’Orchestra d’archi Pat-a-pan.

Mercoledì 30 marzo

Alle 18 a Villa Gianetti – “Anima mundi: viaggio poetico fra uomo e natura” con Adriana Maselli e Alessandra Manzoni, docenti UniTre. Letture e suggestioni musicali, al pianoforte Bruno Billone.

a Villa Gianetti – con Adriana Maselli e Alessandra Manzoni, docenti UniTre. Letture e suggestioni musicali, al pianoforte Bruno Billone. Alle 21 all’auditorium Aldo Moro – “Giorni diVersi Poetry Slam”. Competizione poetica, conduce Giacomo Ranco.

Giovedì 31 marzo

Alle 18:30 al Museo della Ceramica G.Gianetti – Incontro con i poeti Antonella Monti e Giuseppe Radice, letto da Anna Tunesi. Performance di Valentina Doati.

al Museo della Ceramica G.Gianetti – Antonella Monti e Giuseppe Radice, letto da Anna Tunesi. Performance di Valentina Doati. Alle 21 al cinema teatro Prealpi – “Antonia”, film di Ferdinando Cito Filomarino sulla poetessa Antonia Pozzi

Venerdì 1 aprile

Alle 18 al pastificio artigianale “Note di Pasta”, in via Padre Luigi Monti 42 – Incontro con i poeti Emilia Banfi. Performance di Valentina Doati.

al pastificio artigianale “Note di Pasta”, in via Padre Luigi Monti 42 – Emilia Banfi. Performance di Valentina Doati. Alle 21 in sala Nevera in viale Santuario 2 – “La poesia come cura dell’anima”. Incontro con Carla Di Quinzio, analista-filosofa. Philo – Pratiche filosofiche.

Sabato 2 aprile

Alle 10 , stazione ferroviaria di Saronno, in piazza Cadorna – “Se appena guardi fuori dal finestrino del treno” . Passeggiata poetica alla scoperta di Saronno con Pietro Berra.

, stazione ferroviaria di Saronno, in piazza Cadorna – . Passeggiata poetica alla scoperta di Saronno con Pietro Berra. Alle 15 all’auditorium Aldo Moro – “Memorial Corrado Giachino” . Premiazione del concorso di poesia e narrativa.

all’auditorium Aldo Moro – . Premiazione del concorso di poesia e narrativa. Dalle 15 alle 20 , nella sala Community della Biblioteca civica, in viale Santuario 2 – “Parole che bruciano”. Laboratorio di hip hop poetry con Davide Fant. Dedicato a giovani dai 19 ai 25 anni. Iscrizioni: 02.96.70.40.15, WhatsApp 345.41.29.575, e-mail [email protected]

, nella sala Community della Biblioteca civica, in viale Santuario 2 – “Parole che bruciano”. con Davide Fant. Dedicato a giovani dai 19 ai 25 anni. Iscrizioni: 02.96.70.40.15, WhatsApp 345.41.29.575, e-mail [email protected] Dalle 16 alle 17:30 nella sala ragazzi della Biblioteca civica, in viale Santuario 2 – “Foglie di poesia”. Laboratorio di creazioni poetiche con Fiorella Bianchi. Dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni.Iscrizioni [email protected]

nella sala ragazzi della Biblioteca civica, in viale Santuario 2 – “Foglie di poesia”. con Fiorella Bianchi. Dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni.Iscrizioni [email protected] Alle 17 a l Teatro Giuditta Pasta – “Un’anima indocile” . Visita guidata alla mostra di pittura su Alda Merini.

l Teatro Giuditta Pasta – . Visita guidata alla mostra di pittura su Alda Merini. Alle 18 in sala Nevera, in viale Santuario 2 – Incontro con i poeti “Una Spoon River milanese”, Claudio Pagelli e Giovanna Sommariva presentano il libro “Campo 87″ di Claudio Pagelli.

in sala Nevera, in viale Santuario 2 – “Una Spoon River milanese”, Claudio Pagelli e Giovanna Sommariva presentano il libro “Campo 87″ di Claudio Pagelli. Alle 21 in Villa Gianetti – Incontro con i poeti Hafez Haidar, candidato al Premio Nobel per la Pace 2017.

Domenica 3 aprile

Alle10 e 11 in piazza Riconoscenza – Itinerari di Giuditta Pasta Speciale sonetti.

in piazza Riconoscenza – Alle 16 al cinema teatro Prealpi – Incontro con i poeti Vivian Lamarque e Tommaso Di Dio. Poesia: la cura del sé, del mondo e delle parole a seguire premiazione del concorso di poesia Tra le righe.

Tra le strade:

“Poesie in vetrina” presso i negozi cittadini aderenti.

presso i negozi cittadini aderenti. “Poesie diffuse” a cura di Mep (Movimento per l’emancipazione della Poesia).

a cura di Mep (Movimento per l’emancipazione della Poesia). “Poesie tra le ceramiche” al Museo della Ceramica G. Gianetti.

al Museo della Ceramica G. Gianetti. “Un’anima indocile” presso il foyer del Teatro Giuditta Pasta – Mostra dedicata ad Alda Merini, opere di Sabrina Romanò, Teresa Santinelli e Viviana Graziani. Orari e giorni di visita: mercoledì e sabato 9.30-12.30, venerdì 14.30-17.30.

