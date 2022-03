x x

GERENZANO – Martedì 22 marzo alle 21 in videoconferenza, è convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria per la trattazione di un ordine del giorno costituito da nove punti: fra i tempi, un accordo con i Comuni vicini per gestire assieme alcuni servizi.

Questo l’ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti.

2. Comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale di utilizzo del Fondo di Riserva, del Fondo di Riserva di cassa e delle dotazioni di cassa. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e 2022-2024.

3. Ratifica consigliare della deliberazione di Giunta comunale nunero 7 del 5 febbraio 2022 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000 e relativa variazione alle dotazioni di cassa ai sensi dell’art. 175, comma 5bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000″.

4. Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Recepimento delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 (PEF 2022-2025 MTR-2 Arera).

6. Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022. Determinazione.

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e approvazione della modifica al programma annuale 2022 e triennale 2022-2024 delle opere pubbliche.

8. Convenzione per la gestione in forma associata di iniziative e progetti relativi al servizio di Polizia Locale fra i comuni di Gerenzano e di Cislago.

9. Approvazione della convenzione con la fondazione “Carlo Berra” a sostegno della gestione del servizio della scuola dell’infanzia per il quinquennio 2022-2027.

10. Convenzione tra i Comuni componenti l’ambito di Saronno: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo per la gestione associata delle funzioni, dei servizi o interventi sociali integrati del Piano di zona.

(foto archivio: la sala consigliare di Gerenzano)

