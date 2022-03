x x

SARONNO – La notizia più lette ieri entrata nella top ten delle più lette in un giorno nel 2022 c’è quella del fallimento definitivo delle “terme di Saronno” la Exit Spa di via Ungaretti.

Flash mod in piazza per tutti gli studenti della scuola media Da Vinci.

Profughi ucraini intrappolati in Villa.

Un migliaio di pecore e centinaia di foto: è tornato il pastore bergamasco Gabriele.

Era proprio il furto di cavi di rame la causa del black out a Caronno Pertusella.

Tutte le info sull’ultima iniziativa di prevenzione della Lilt.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn