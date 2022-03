x x

CARONNO PERTUSELLA – Impegnati in alcun controlli alla stazione di Caronno Pertusella i carabinieri di Saronno hanno trovato un ricercato.

L’uomo, un 29enne originario del Marocco gravitava nella zona di Nerviano dove risulta residente anche se al momento è senza fissa dimora. L’alta sera però era a Caronno ed è stato sottoposto ad un controllo dai militari. Ben presto hanno scoperto che a suo carico è stato emesso, lo scorso 4 marzo, un provvedimento di esecuzione di carcerazione della procura di Milano per numerosi furti a Milano e provincia tra il 2020 e il 2021.

Per questo a suo carico è stata emessa una condanna a 2 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione. Al termine degli adempimenti burocratici è stato portato al carcere di Busto Arsizio.

