SARONNO – Non sono sfuggiti ai lettori de ilSaronno appassionati di sport e di ciclismo i mezzi della Jumbo Visma squadra maschile olandese di ciclismo su strada con licenza Uci World.

I mezzi, un pullman e diverse ammiraglie sono parcheggiate davanti allo Starhotels Gran Milan in via Varese. Facile la deduzione. L’ex Rabobank ha scelto Saronno e il suo hotel dietro la stazione come “base” in vista della partenza della Milano-Sanremo prevista per domani, sabato 19 marzo. E’ la 113esima edizione della classicissima che vede proprio nel team olandese alcuni dei favoriti come il belga Wout Van Aert che ha vinto la corsa nel 2020.

Immediato il tam tam tra gli appassionati che ne hanno approfittato per immortalare i mezzi stamattina prima di andare al lavoro. Del resto l’hotel saronnese era stato il punto di riferimento di molti team in occasione delle tre edizioni della Tre Valli ed evidentemente è rimasto come punto di riferimento anche per la sua posizione strategica.

