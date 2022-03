x x

CARON PERTUSELLA – I carabinieri hanno recuperato una bicicletta Bmx, una Renault Clio rubate a Uboldo lo scorso 15 marzo e una Fiat Punto rubata il giorno prima a Lainate.

I militari della compagnia di Saronno hanno fermato in via Arese a Caronno Pertusella un 29enne originario del Marocco senza fissa dimora e pregiudicato. Con un rapido controllo i militari hanno scoperto che la vettura su cui viaggiava, una Punto, era di provenienza furtiva. Hanno così effettuato degli accertamenti sullo straniero scoprendo che già la notte precedente era incappato in un controllo ed era riuscito a dileguarsi a bordo dell’auto. Approfondendo i carabinieri hanno scoperto che lo straniero disponeva anche della Clio e della bicicletta. Così è stato denunciato a piede libero.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn