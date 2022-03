x x

SARONNO – E’ stata posizionata ieri pomeriggio nell’atrio del Municipio, insieme ad un totem con una maxi foto, il numero zero dei pannelli della mostra dedicata a Maria Lattuada.

L’ 8 settembre 1921 nasceva a Saronno Maria Lattuada. Figura significativa per la realtà cittadina per quanto ha fatto e per lo stile con cui ha operato, Maria Lattuada è stata infatti vera “presenza” per coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla e per la propria città verso la quale ha mostrato sempre uno sguardo attento e una progettualità ricca e partecipativa. Insegnante di religione Maria Lattuada ha svolto molti incarichi nella vita pubblica saronnese come consigliere comunale dal 1964 e assessore ai Servizi Sociali ininterrottamente dal 1970 al 1984. La sua forte determinazione, espressa con mitezza ed umiltà, si è concretizzata in moltissime iniziative che perdurano tuttora: il Cdd (centro diurno disabili) (già Cse), il villaggio Sos, la Casa di pronta accoglienza.

Per ricordarla nell’anniversario del suo centenario si è costituito un Comitato composto da diverse realtà cittadine del privato sociale e da singoli cittadini.

“Questo è il primo evento dopo l’intitolazione del parco di via King realizzata l’autunno scorso – spiega Emiro Fresc portavoce del comitato – si parte con questo elemento zero della mostra che racconterà la storia di Maria e di quanto fatto per la città. E’ fatta con pannelli realizzati con materiali di recupero e che speriamo di implementare presto con aneddoti ricordi e racconti dei saronnesi. Al momento viene raccontata la sua storia fino ai 18 anni. Del resto la mostra parte qui in Municipio ma presto si sposterà in altre parti della città”.

Ieri pomeriggio una piccola cerimonia: “Grazie a tutti quelli che hanno preso parte alla presentazione della prima parte della mostra su Maria Lattuada nell’atrio del Municipio, quasi trenta persone. E’ stato un momento emozionante, soprattutto perché in mezzo a noi c’era l’immagine di Maria che con il suo sorriso ha illuminato l’incontro”.

