Ciclismo: pedalata saronnese per il campione Wout van Aert. Chi l’ha visto passare?

SARONNO – “Un altro anno, un altro tentativo di compiere una decente pedelata attorno a Saronno”…. così il campione di ciclismo Wout van Aert ha raccontato il suo allenamento di ieri mattina fra Saronno, dove con la sua squadra – la Jumbo Visma – è in ritiro in vista della Milano-Sanremo di oggi (nella quale sarà uno dei favoriti) ed il vicino comasco.

Chissà chi l’ha visto passare. E’ partito di buon ora dal Starhotels Gran Milan, hotel di via Varese, ed alle 10.30 era di ritorno, dopo avere percorso 63.72 chilometri in 1 ora e 54 minuti, beato lui, con in dislivello complessivo di 518 metri, passando tra l’altro da Cadorago e Fino Mornasco.

Wout Van Aert (Herentals, 15 settembre 1994) è un ciclocrossista e ciclista su strada belga che gareggia per il team Jumbo-Visma. Considerato uno dei migliori talenti del panorama ciclistico mondiale, nella specialità del ciclocross ha vinto tre titoli mondiali consecutivi (2016, 2017 e 2018), oltre a tre Coppe del mondo, un Superprestige, tre Bpost Bank/DVV Verzekeringen Trofee e cinque titoli nazionali.

Su strada ha vinto una Strade Bianche, una Milano-Sanremo, una Gand-Wevelgem, un’Amstel Gold Race, sei tappe al Tour de France e tre campionati nazionali, uno in linea e due a cronometro; si è inoltre laureato vice-campione del mondo a cronometro nel 2020 e nel 2021, e vice-campione del mondo in linea nel 2020, e ha vinto la medaglia d’argento in linea ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

