CISLAGO – Sabato 19 marzo, alle 10.30 ci sarà il primo appuntamento con “Un Sacco di Storie”: letture animate e laboratori per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Le iniziative, a cura dell’Associazione Il Baule delle Storie, si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale, previa prenotazione obbligatoria attraverso i recapiti della biblioteca. (02/96380722 – [email protected])

Gli appuntamenti saranno:

Sabato 19 Marzo, ore 10.30 “Viva i Papà”. Lettura animata con accompagnamento musicale dal vivo e laboratorio creativo per festeggiare tutti papà.

Sabato 30 aprile, ore 10.30 “Milù e la Compagnia del Vento”. Presentazione animata da parte dell’autrice Laura Zanchi.

Sabato 28 maggio, ore 10.30 “Attacchi d’Arte: Picasso”. Conosciamo il grande artista e i suoi ritratti cubisti e laboratorio creativo: facciamo un ritratto cubista.

Sabato 25 giugno, ore 10.30 “Il Cielo d’Estate”. Lettura animata e proiezione di cielo stellato con l’intervento di un astronomo del GAT di Tradate.

