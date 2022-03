x x

COGLIATE – Da Cogliate un gelato contro la guerra in Ucraina: è questa l’iniziativa lanciata da “L’albero dei gelati” di via Volta, dove si riforniscono anche molti saronnesi: “Abbiamo aderito all’iniziativa Un gelato per l’Ucraina: a partire da oggi troverete nella nostra vetrina dei gelati due gusti ispirati al colore della bandiera ucraina; il giallo dello zafferano e amaretti e il blu della nostra spirulina con fiori freschi” fanno sapere dal negozio.

Fondi destinati a Emergency

Proseguono da “L’albero dei gelati: “Venite numerosi in gelateria, a Cogliate come a Seregno e Monza nel weekend, e scegliete almeno uno dei due gusti. Più gelato venderemo, più doneremo ad Emergency. Stop a questa assurda guerra!” dicono dal negozio.

Quella della gelateria cogliatese e brianzola, ma che è presente anche a New York con un punto vendita, è una delle molte iniziative che si stanno svolgendo nella zona a favore del popolo ucraino e contro la guerra.

19032022