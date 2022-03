x x

MISINTO – Una giornata dedicata all’ambiente e alla bellezza della città: domenica 20 marzo i cittadini sono invitati alla Giornata ecologica organizzata da Federcaccia Misinto e Lazzate.

Il programma della giornata è all’insegna della pulizia della città: alle 8 il punto di ritrovo alla casetta di via Fiume, vicino a Cascina Nuova. Alle 8.15 tutti indosseranno i guanti, necessari e portarti da casa, per iniziare le pulizie: ogni gruppo avrà una diversa zona dei boschi e del verde cittadino a cui dedicarsi. Alle 12 i cacciatori offriranno un rinfresco per tutti i partecipanti alla casetta “gadget”, offerti da Gelsia. In caso di maltempo, la giornata si svolgerà il 27 marzo.

Patrocinato dal comune di Misinto, sono molte le associazioni e i gruppi che collaborano a questo evento: Croce Rosa, Gelsia Ambiente, Protezione civile, Gvc Misinto e Mc Misinto.

