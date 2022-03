x x

SARONNO – L’assessore Franco Casali risponde, punto per punto, alla richiesta del saronnese in merito all’area verde tra via Parini e via Visconti. La missiva era stata inviata 4 mesi fa e recentemente è arrivato un sollecito lanciato anche da ilSaronno.

L’esponente della Giunta Airoldi parte dal tema delle potature: “A Saronno esistono circa 8.500 alberi di proprietà pubblica. Attualmente è in corso l’aggiornamento geo-referenziato del censimento arboreo tramite S.I.T., che consentirà una rilevazione precisa delle specie arboree, loro posizionamento, frequenza di potatura. Gli alberi sono elementi vivi, che crescono, possono essere attaccati da patogeni o dagli elementi atmosferici, ammalarsi, morire, e creare pertanto rischi per la popolazione e le cose. Nel gestirli in ambito urbano è quindi necessario, nell’ottica di una corretta programmazione della spesa pubblica, dare priorità di intervento alle alberature potenzialmente pericolose, onde cercare di evitare possibili cadute di rami secchi o peggio delle stesse piante. Ci è chiaro che la vicinanza con le abitazioni può essere vissuta come un potenziale problema; è tuttavia necessario imparare a convivere con questi donatori di ossigeno, serenità e frescura, accettando anche i piccoli disagi dovuti alla necessità di pulizia delle foglie dalle gronde o dai cortili. La sua segnalazione riguarda un parchetto pubblico localizzato tra delle abitazioni private in cui gli alberi non sono strettamente a ridosso degli immobili. Tenga conto che, ad esempio, in via Roma o a fine corso Italia ci sono situazioni in cui la distanza tra il tronco dei bagolari e la facciata delle abitazioni può essere anche inferiore a due metri. In relazione a quanto ora esposto, l’agronomo incaricato dall’amministrazione ha valutato tramite sopralluogo di non dover dare priorità all’intervento da lei richiesto”.

Casali spiega che un primo intervento di riempimento degli avvallamenti segnalati è già stato “realizzato lo scorso anno. La necessità di eventuali altri interventi sarà oggetto di valutazione”.

Per quanto riguarda invece il posizionamento di un cestino e di una panchina Casali spiega come “nella programmazione 2022 di interventi per migliorare la qualità dell’arredo urbano e dei parchi pubblici, è previsto l’acquisto di nuove attrezzature ed arredi. In tale contesto potremo far fronte alle richieste da lei avanzate”.

