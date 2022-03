x x

SARONNO – Una offerta milionaria, per comprare l’ex Isotta Fraschini. Ma l’attuale proprietario, Beppe Gorla, ha detto di no, anche se in un colpo solo avrebbe triplicato o quadruplicato il prorpio investimento. La clamorosa notizia è emersa durante il consiglio comunale dell’altra sera, interamente dedicato al futuro della più grande area dismessa di Saronno, i 120 mila metri quadrati fra via Milano ed il retrostazione. Che Gorla, col proprio partner Angelo Proserpio e tramite “Saronno città dei beni comuni”, ha acquisito per farne principalmente un polo scolastico e museale, senza fini “speculativi”.

Cifre non ne sono state fatte ma è facile pensare che l’offerta arrivata in questi giorni sia nell’ordine di svariati milioni di euro, ma non c’era l’intenzione – da parte degli eventuali compratori – di proseguire nel progetto che è stato avviato, e dunque l’area avrebbe seguito l’iter già visto molto volte a Saronno; diversi condomini e qualche centro commerciale in più. E così è stata rifiutata.

(foto: Beppe Gorla nell’ex Isotta Fraschini)

