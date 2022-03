x x

TURATE – Pedone investito oggi alle 17.50 a Turate, in via Armando Diaz: è successo non lontano dalla rotonda alla intersezione con la strada provinciale 29, all’estrema periferia del paese. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata anche l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il ferito, un uomo di 44 anni, ha ricevuto i primi soccorsi e quindi è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; non è apparso in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è succeso e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Alle 17.20 a Rovellasca in via Trieste per una caduta accidentale di un pedone, un pensionato del posto di 91 anni. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce azzurra, che ha prestato le prime cure al ferito, direttamente sul posto. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

