x x

SARONNO – Tanto softball in questo fine settimana con il gustoso appuntamento pre-stagionale della Coppa delle Prealpi che entra nel vivo. Alle 15.30 sul diamante di Bariola si gioca Rheavendors Caronno (A1) contro le Bulls Rescaldina (A2) mentre ad Ospiate di Bollate vanno in scena dalle 15 Bollate-Legnano e Selezione Prealpi U19-Italia U15 (in questo caso si tratta di una doppia gara amichevole).

Domenica 20 marzo le partite del “Memorial Dusi” a Ospiate di Bollate della 10.30 e con premiazioni alle 15.30: nell’ordine si giocano Avigliana-Bollate, New Bollate-Rheavendors Caronno, poi dalle 13 finale primo e secondo posto e finale terzo e quarto posto.

La Coppa Prealpi si concluderà poi nel successivo fine settimana. Venerdì 25 marzo alle 18 a Saronno le locali ospitano le olandesi Ttt Tigers, a Bariola il Caronno riceve alle 18.30 le olandesi Sparks. Si proseguirà poi sanato 26 e domenica 27.

(foto archivio: un precedente incontro della Rheavendors di Caronno Pertusella)

19032022