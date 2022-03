x x

ROVELLO – Partita importante da entrambi le parti, che permetterebbe di allontanarsi momentaneamente dalla zona bassa della classifica.

Passa in vantaggio il Misinto con un colpo di testa al 25’ del primo tempo firmato Ceron. Rovellese che non sta a guardare e trova subito il pareggio su un errore in uscita del Misinto al 30’. Misinto che prova a portarla a casa con molte occasioni ma senza successo.

Si conclude 1-1 la partita.

Rovellese – Misinto 1-1

ROVELLESE: Mercorillo, Franchini, El Kharsi, Bussu, Lodini (1′ st Torretti), Belhaj, Lauria, Fazzari, Serafini (25′ st Battaffarano), Sardella (41′ st Monti) Vavassori. A disposizione: Franchini, Peterlini, Penna, Bitonto-

MISINTO: Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Catini (Bertazzoli 15’ 2t), Anzani, Ceron, Folla (Garziano 1’2t), Peverelli, Oddo, Romelo, Mariniello(Baldassare 36’ 2t). A disposizione:Rioso, Franzoni, Guerreschi, Riva, Piccoli