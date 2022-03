x x

COGLIATE – Partita a senso unico quella giocata nel pomeriggio di questa primaverile domenica tra la Cogliatese e l’Airoldi a Cogliate. La gara viene sbloccata subito con la rete di Celotti all’ottavo minuto che, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia e indirizza subito la partita. Dopo soli 9 minuti dalla prima rete arriva il raddoppio della squadra di casa con Beretta che, dopo aver ricevuto palla dal compagno di squadra Zappa, insacca la palla in rete grazie ad un gran tiro da fuori area. Primo marcatore della partita che non si ferma e con un grandissimo tiro al volo segna il goal del 3-0 al 26’.

Secondo tempo non differente dai primi 45 minuti regolamentari in cui i padroni di casa non cambiano il proprio atteggiamento e segnano in soli 15 minuti altri due goal, rispettivamente con le reti di Cimnaghi al 66’ e Chiari all’81’. Dopo il 5-0 arriva il gol della bandiera per l’Airoldi con la rete di testa di Ferrario al 37’ del secondo tempo che non cambia il risultato. Cogliatese che nonostante il gran vantaggio sugli avversari non prende bene la rete subita e di conseguenza, dopo soli 3 minuti da essa arriva la risposta con la rete di Beretta con la quale la partita termina con il risultato di 6-1.

Padroni di casa che quindi reagiscono in modo molto positivo alla sconfitta della scorsa giornata con la capolista Limbiate facendo diventare una normale partita di campionato una sagra del goal. Sagra che però non è di gradimento alla squadra ospite che, con la partita di oggi, arriva a 6 sconfitte consecutive e rischia l’ultimo posto in classifica.

Aldo Falgares

Asd Cogliatese–Airoldi Origgio 6-1

ASD COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Roncalli, Murari (30’ st Messina), Pastore (22’ st Bolis), Chiari, Zappa (17’ st Cimnaghi), Balestrini, Beretta, Pascale (1’ st Ventrella), Celotti (22’ st Amadio). A disposizione: Schiatti, Saleri, Manno, Quici. All. Basilico.

AIROLDI: Altimari, Colombo, Valentino (11’ st Signo), Ceriani, Duva, Ferrario, Pista (26’ st Ilardi), Castelli (7’ st Dattolo), Raschila (31’ st Passer) Macchi (14’ st Dimaio), Souaf. A disposizione: Bianchi, Petrarchi, Tricarico. All. Papeo.

