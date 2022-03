x x

SARONNO – Sconfitta di misura per l’Amor sportiva che domenica pomeriggio al centro sportivo di via Trento ha ospitato il quotato Limbiate: a decidere la sfida è stato il gol di Zanco, ed è finita 0-1. Risultato che conferma, saldamente, il Limbiate al secondo posto della graduatoria mentre l’Amor rimane nelle zone di centroclassifica.

Risultati della 21′ giornata: Oratorio Lainate Ragazzi-Rescalda 3-1, Amor sportiva-Limbiate 0-1, Cogliatese-Airoldi Origgio 6-1, Legnanese-Dal Pozzo 3-1, Legnarello-Union Oratori Castellanza 0-4, Rescaldinese-San Vittore Olona 1-0. Classifica: Oratorio Lainate Ragazzi 46 punti, Limbiate 39, Cogliatese 33, Legnanese 31, Union Oratori Castellanza 30, Dal Pozzo 22, Legnarello 20, Amor sportiva 19, San Vittore Olona 18, Rescaldinese 12, Airoldi Origgio 11, Rescalda 10.

