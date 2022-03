Calcio, derby Saronno-Uboldese: bomber Iacovelli guarda già oltre

x x

SARONNO – “Il cambio di allenatore, non si può negare, ci ha dato una scossa. A prescindere dal mister, vedo che stiamo entrando in campo con una testa diversa” . Così Orazio Iacovelli, bomber del Saronno ancora a segno questo domenica nella partita vinta in casa, 2-0, contro l’Aurora Cmc Uboldese. Tre punti che spingono i saronnesi in piena zona playoff. E infatti Iacovelli pensa già all’appuntamento infrasettimanale, il recupero con il Castello Cantù, sfida d’alta classifica: “Si tratta di uno scontro diretto per i playoff, ed ora dobbiamo pensare solo a quella partita. E’ una gara da vincere; è davvero fondamentale fare risultato col Castello Cantù”. Sarà il recupero della 2′ giornata di ritorno, alle 20.30 in casa dei canturini.

Tornando a Fbc Saronno-Aurora, a decidere l’esito del confronto a favore del Fbc i gol di De Angelis e Iacovelli nel primo tempo. Su ilSaronno la cronaca play by play della partita, valevole per il campionato di Promozione; e l’intervista all’allenatore dell’Aurora Cmc Uboldese, Stefano Gilardengo.

20032022