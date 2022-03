Calcio, derby Saronno-Uboldese: mister Gilardengo analizza la sconfitta

x x

SARONNO – Al termine del derby col Saronno, finito 2-0 per i biancocelesti, l’allenatore dell’Aurora Cmc Uboldese commenta la sconfitta esterna al “Colombo Gianetti”. “Siamo stati molto ingenui, avremmo dovuto evitare quei gol. Siamo ancora rimaneggiati ma non è una giustificazione: soprattutto ne secondo tempo, quando abbiamo giocato meglio, ci sono state le occasioni per riaprire le partita ma non ci siamo riusciti, dobbiamo essere più concreti” rimarca Stefano Gilardengo.

E’ un periodo nel quale l’Uboldese fatica a trovare la via del gol, “e questo rende molto difficile rimettere a posto le partite, quando ci si trova in svantaggio” sottolinea il tecnico della formazione nata quest’anno dall’unione di Aurora Cerro Cantalupo ed Uboldese.

A decidere l’esito del confronto a favore del Fbc sono stati i gol di De Angelis e Iacovelli nel corso del primo tempo. Su ilSaronno la cronaca play by play della partita, valevole per il campionato di Promozione.

20032022