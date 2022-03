x x

GAVIRATE – La Varesina, capolista d’Eccellenza, vince in zona Cesarini: mentre la gara col Gavirate sembra ormai indirizzata verso un pari, dopo il gol apertura di Sarr per gli ospiti ed il pari di Tartaglione a metà ripresa; a decidere l’esito del confronto è Zefi sugli sviluppi d un calcio d’angolo, a meno di quattro minuti dal termine.

Gavirate-Varesina 1-2

GAVIRATE: Ragone, D’Amico, Veroni (45′ st Lanzo), Morello, Pescara, Esteri, Tartaglione, Martinoia, Pinorini (16′ st Meo), Miele (16′ st Lercara), Rocca (39′ st Bregnaj). A disposizione Oniscodi, Alquati, Broggini, Caon F., De Roma. All. Caon C.

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Bernardi (34′ st Nejmi), Sarr, Poesio, Tripoli (20′ st Donizzetti), Garcia (5′ st Deodato), Bellacci (48’ st Gottardi), Gregov, Schieppati (44′ st Essan), Kate. A disposizione Gallani, Grasso, Sali, Tomasini. All. Spilli.

Arbitro: Fiorentino di Ercolano (Bonicelli di Bergamo e Fantaccione di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 12′ pt Sarr (V), 29′ st Tartaglione (G), 41′ st Zefi (V).

(foto archivio)

