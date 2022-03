x x

COGLIATE – BARLASSINA Sono le fiamme nel parco Groane a rischiarare la domenica sera di Cogliate e Barlassina. Le cause non sono ancora notte ma un serio incendio è scoppiato nella zona di Sant’Andrea vicino al centro abitato di Cogliate nei pressi del confine di Barlassina.

A condividere la notizia anche Antonio Magnani che ha postato sui social una foto con il bagliore delle fiamme e i mezzi di soccorso (è la foto di copertina). Sul posto sono infatti accorsi i vigili del fuoco di Lazzate, Seregno, Desio e Bovisio Masciago. Il comando di Monza e Brianza ha chiesto anche l’aiuto di mezzi dalla vicina provincia di Como. Per domare le fiamme sono scesi in campo anche i volontari e le guardie ecologiche.

La zona è nei pressi di quella interessata dall’incendio che un mese fa ha spaventato anche la città di Saronno da tanto era visibile. Del resto nelle ultime settimane gli incendi non sono mancati in zona basta ricordare quello di settimana scorsa a Cà del Re a Solaro.

